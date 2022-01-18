Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi durdurabiliriz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Scholz, "Ukrayna'ya askeri müdahale olması durumunda ödenecek yüksek bir bedel olacağı ve her şeyin tartışılması gerektiği açık" ifadelerini kullandı.

Olaf Scholz'un yorumları, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un “Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumunda Batı'nın doğalgaz projelerine karşı uygun önlemleri alacağına” ilişkin yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi.

‘Rus işgali yaşanırsa, Moskova ciddi sonuçlarla karşılaşır’

Sputnik’te yer alan habere göre, konuşmasına Almanya ile ABD arasında geçen yılın Temmuz ayında Kuzey Akım 2'ye yönelik ortak yaklaşım anlaşmasını hatırlatarak devam eden Scholz, “Ukrayna'nın varsayımsal bir Rus işgalinin NATO'nun Kiev'e askeri yardımına yol açıp açmayacağı sorusuna”, “Moskova'nın ciddi siyasi, ekonomik ve mali sonuçlarla karşılaşacağını” iddia ederek cevap verdi.

Rusya'yla yapıcı ve istikrarlı ilişkiler istediklerini ifade eden Scholz, aynı anda Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askerlerinin sayısını azaltmasını talep etti.

Scholz şunları ifade etti:

"Tam tersine, uzun vadeli gerilimlerle ilgilenmiyoruz. Ancak herkesin üzerinde anlaştığımız ilkelere bağlı kalması da önemli ve bu, Rusya'nın Avrupa Güvenlik İşbriliği Teşkilatı’nın (AGİT) ilkelerine bağlı kalması gerektiği anlamına geliyor”.

Ukrayna gerilimiyle ilgili de söz alan Almanya Başbakanı, Normandiya formatı kapsamında Almanya ile Fransa'nın Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyleyerek, "ABD ve Rusya arasındaki ikili müzakereler, Rusya-NATO Konseyi, AGİT, Normandiya formatı gibi tüm seviyeleri dikkate alıyoruz. Mevcut durumda bir iyileşme elde etmemiz için hepsi kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.