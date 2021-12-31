Almanya Başbakanı Scholz: Covid-19’dan daha hızlı olmalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ilk yeni yıl konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında ağırlıklı olarak Covid-19 salgınından bahseden Scholz, salgın ile mücadelede hızlı hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz, “Birlikte hareket edersek yeni yılda nihayet salgını yenebiliriz. İki kez aşılanmış olanları hızlı bir şekilde güçlendirme aşısı olmaya çağırıyorum" dedi.

Omikron varyantının bulaşma hızının diğer varyantlara oranla daha hızlı olması nedeniyle getirilen temas kısıtlamalarının "anlayışla karşılanmasını" isteyen Scholz, "Kendinizi, ailelerinizi ve toplumu salgından korumak için lütfen bu kısıtlamaları çok ciddiye alın. Salgın konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler var. Alınan önlemleri eleştirenler birbirlerine saygılı olmalıdır. Birbirimizi dinlersek güçlü bir topluluk olabiliriz" dedi.

‘Ukrayna açısından, şu anda yeni zorluklarla karşı karşıyayız’

Öte yandan Scholz, Ukrayna gündemine ilişkin, "Avrupa'da güvenlik için transatlantik iş birliği vazgeçilmezdir. Ukrayna açısından, şu anda yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Sınırların dokunulmazlığı değerli bir varlıktır ve pazarlık konusu değildir" diye konuştu. (İHA)