Almanya Başbakanı: Erdoğan ile Türkiye-AB ilişkilerini konuşacağız

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri hakkında görüşeceklerini söyledi.

Scholz, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl daha fazla geliştirebileceğimiz konusunda Avrupa Konseyi'nde kararlar aldık ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın AB şartını alakasız bulmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak Vilnius’a gitmeden önce İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini şart koşan Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim; önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım."

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Scholz, 'Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını' söylemişti. Scholz, "Bu, diğer konuyla bağlantılı olmayan bir soru. Dolayısıyla, bence bağlantılı bir konu olarak görülmemeli" ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin mutabakata varıldığını duyurdu. Genel Sekreter, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine ilişkin protokolü yakında TBMM'ye sunacağını açıkladı.