Almanya aşılanmayanlara karantina tazminatı ödemeyecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, aşılanmamış işçilere tazminat ödenmesi uygulamasına son verileceğini açıkladı. Spahn "vergi mükelleflerinden aşı olmayı reddedenlere para desteği sağlanmasını talep etmenin adil olmadığını" söyledi.

Yeni kurallar Almanya'nın 16 federal eyaletinde 11 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Bu kurallar test sonucu pozitif çıkanlar ile Almanya'nın Covid-19 açısından "yüksek riskli" olarak tanımladığı ve aralarında İngiltere, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu ülkelere seyahat edip Almanya'ya dönenleri etkileyecek.

Bu ülkelerden dönen aşı olmamış kişiler en az 5 gün karantinaya alınıyor. Aşı olanlar ya da daha önce Covid-19 geçirmiş olanlara ise karantina zorunluluğu bulunmuyor.

Aşılanmamış işçilerin karantinada geçirdikleri süre için daha önce ödenen tazminat ise ödenmeyecek.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Spahn, işçilerin büyük kısmının karantinada tazminat ile geçindikleri içinbu uygulamanın aşı zorunluluğu anlamına geldiği yönündeki eleştirilere "Biz buna farklı bakıyoruz" diye yanıt verdi. Spahn "Bu adil olmakla ilgili. Kendilerini ve başkalarını aşı yoluyla koruyanlar haklı olarak riskli bir bölgeye yaptığı tatili karantinayla noktalayan biri için neden ödeme yapalım diye sorabilir" dedi.

Öte yandan Almanya'da 11 Ekim'den sonra uygulamaya girecek tedbirlerden biri de restoranların kapalı mekanlarına girişte aşılanmamışlar için zorunlu olan Covid-19 PCR testlerinin devlet tarafından karşılanmaması olacak.

Almanya'da resmi verilere göre şimdiye dek yetişkinlerin yüzde 74'ünün aşılanması tamamlandı. Bu oran AB genelinde yüzde 72,3.