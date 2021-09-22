TKP Almanya’nın çeşitli kentlerinde 101. yaşını kutladı

Almanya’nın Duisburg, Hannover, Berlin ve Münih kentlerinde "Şimdi Sosyalizm Zamanı" başlığı ile Türkiye Komünist Partisi'nin 101. yılını kutlaya etkinlikler düzenlendi.

Hannover

TKP Kuzey Örgütü tarafından Hannover kentinde düzenlenen etkinlikte geçmişten günümüze parti tarihini ve partinin bugünkü faaliyetlerini anlatan konuşmalar yapıldı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın video mesajı ve parti tarihinin anlatıldığı kısa filmin gösterimiyle devam eden etkinlikte, Semt Evleri çalışmaları bağlamında bir film gösterildi. Şiir ve müzik dinletileri de programda yer aldı.

Duisburg

TKP Ruhr Örgütünün Duisburg kentinde düzenlediği 101. Yıl etkinliği, üye ve dostlarının yanı sıra DKP (Alman Komünist Partisi), YKP (Yunanistan Komünist Partisi) ve Sol Parti'nin Almanya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. DKP, YKP ve Sol Parti dayanışma mesajlarını okudu. TKP Genel Sekreteri'nin video mesajı ve parti tarihinin anlatıldığı kısa bir film gösterildi.

Berlin

TKP Berlin Örgütünün düzenlediği "Türkiye’nin en yaşlı ve en genç partisi 101. Yaşını kutluyor" etkinliği DKP, YKP ve dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte geçmişten bugüne fotoğraflarla TKP sergisi katılımcıların ziyaretine açıldı. DKP, YKP ve Ernst Thälmann derneği dayanışma mesajlarını okudular. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın video mesajı ve parti tarihinin anlatıldığı kısa film gösterildi. Etkinlik TKP müzik grubunun performansıyla sonlandı.

Münih

TKP Güney Örgütünün “Şimdi Sosyalizm Zamanı” etkinliği Münih’te gerçekleşti. Çok sayıda üye ve parti dostunun katılımıyla gerçekleşen ve Enternasyonal marşı ile başlayan etkinlikte, TKP’nin 2023’e çağrı metni Türkçe ve Almanca olarak sunuldu. DKP ve YKP’nin selamlama konuşmalarıyla devam eden etkinlik, TKP Genel Sekreteri'nin video mesajı ve parti tarihinin anlatıldığı kısa filmin gösterimi ardından Perim Ozan’ın müzik dinletisiyle sona erdi.