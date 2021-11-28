'Almanya, ABD Kongresi'nden Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulamamasını istedi' iddiası

Almanya hükümetinin ABD'li milletvekillerine, Kuzey Akım 2 boru hattına yönelik yaptırımların 'nihayetinde transatlantik birliğe zarar vereceğini' ifade eden bir mesaj gönderdiği belirtildi.

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Axios haber portalı, bugün yayınladığı haberinde Alman hükümetinin ABD Kongresi'nden Kuzey Akım 2 boru hattı hakkında yaptırım uygulamama ricasında bulunduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Almanya bu adımın "ABD'nin güvenilirliğini zayıflatacağını" ve "nihayetinde transatlantik birliğe zarar vereceğini" ifade ederek ABD'deki büyükelçiliği aracılığıyla ABD'li milletvekillerine mesaj verdi.

Habere göre Berlin, hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirmek ve Rusya'nın "boru hattını saldırgan siyasi amaçlar için kötüye kullanmasını engellemek" için 21 Temmuz ikili anlaşmalarını "başarıyla uygulamaya" tamamen kararlı olduğunu ifade etti.

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