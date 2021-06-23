Blinken: Nord Stream 2 Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğini zayıflatacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'in tüm taraflar için Nord Stream 2 projesine kabul edilebilir bir çözüm arama kararlılığının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Maas, Almanya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya Rusya'dan çıkan gazı getirecek 745 mil uzunluğundaki boru hattının Ukrayna'nın çıkarlarına aykırı kullanılmamasını sağlamaya katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Daha önce, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Joe Biden yönetiminin şu anda tamamlanmak üzere olan Nord Stream 2 gaz boru hattına ilişkin Trump'ın tutumunu yineleyerek, bunun “nihayetinde AB'nin kendi güvenlik hedefleriyle çeliştiğini” savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Blinken'in Nord Stream 2'nin Ukrayna'nın güvenliğini baltalayan bir Rus jeo-politik projesi olduğu ve Avrupa'ya karşı da zorlayıcı bir araç olarak kullanılabilecek bir Rus jeo-politik projesi olduğu yönündeki iddialarının ardından geldi. İkilinin görüşmesi sırasında ABD Dışişleri Bakanı, Washington'un Avrupa'nın "enerji güvenliğinin" daha da güçlendirilmesini sağlamak istediğini yineledi.

Blinken şöyle konuştu:

"Dostluk için minnettarız, daha da güçlü olmasını istiyoruz, her zaman aynı fikirde değiliz. Dışişleri Bakanı [Maas] ve ben bugün bu anlaşmazlık alanlarından biri hakkında konuştuk, Nord Stream 2 gaz boru hattı Avrupa'nın enerji güvenliği için bir tehdit olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Almanya'nın farklı bir bakış açısı var ve bu zaman zaman arkadaşlar arasında oluyor. Birçok alanda ilerlemeye devam ederken anlaşmazlıklarımızı ele alacağız."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin Avrupalı ​​müttefikleriyle yeniden ilişki kurma girişiminin bir parçası olarak Almanya'da bulunuyor. Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Çarşamba günü Berlin'e gelen Blinken'in, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştiren boru hattı konusunda fazla baskı yapmak için Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşme yapacaktı.

Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Philip Reeker, "Amacımız, Rusya'nın enerjiyi Ukrayna'ya veya açıkçası bölgedeki herhangi birine karşı zorlayıcı bir araç olarak kullanmamasını sağlamak ve bu görüşmeleri sürdürmemizin temeli olmaya devam edecek." demişti.