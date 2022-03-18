Alman silah üreticisi Rheinmetall satışlarında büyük artış bekliyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall, geçen yıl satışlarının yüzde 4,7 artarak 5,7 milyar Avro'ya ulaştığını, bunun şirket için tüm zamanların en yüksek satış seviyesi olduğunu duyurdu.

Faaliyet kârını (FAVÖK) yüzde 33 artışla 594 milyon Avro'ya çıkardığını duyuran şirket bu yıl satışlarında yüzde 15 ile 20 arasında artış beklediğini de açıkladı.

Şirket artan siparişler nedeniyle Slovakya ve Moldova'daki yeni tesislerindeki üretim kapasitesini de artırıyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz geçen ay yaptığı açıklamada ülkesinin askeri bütçesine 100 milyar Avro ek ödenek ayıracağını duyurmuştu.