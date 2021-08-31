Alman Komünist Partisi'nden Berlin'de yaz festivali

Geçtiğimiz hafta sonu Berlin’de Friedrichshain bölgesinde Alman Komünist Partisi'nin (DKP) çağrısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte Berlin’den ve dünyanın farklı bölgelerinden komünistler bir araya geldi.

26 Eylül tarihinde gerçekleşecek federal parlamento seçimleri için yürütülen kampanyanın bir parçası olan festivalde Almanya’dan DKP dışında Sosyalist Alman İşçi Gençliği (SDAJ) ve Nord East Antifa gibi gençlik örgütleri katılırken; Nikaragua, Küba, Zimbabve ve İspanya’dan misafirler açtıkları stantlar ile festivalin enternasyonalist bir havada geçmesini sağladı. Türkiye Komünist Partisi’nin Berlin Örgütü de Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile birlikte festival alanındaki yerini aldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan DKP Başkanı Patrik Köbele DKP’nin seçimde nasıl bir yol izleyeceğini aktardı. Köbele yaptığı konuşmada DKP'ye yönelik alınan seçim için yetersizlik kararına değindi. İktidarın almış olduğu bu kararın partinin ne kadar büyük bir tehlike arz ettiğinin ve komünistlerin durmaksızın çalışması gerektiğinin bir ispatı olduğuna vurgu yaptı.

Bilindiği üzere, DKP'nin Eylül ayında gerçekleşecek seçimlere katılım için gerekli kriterlere sahip olmadığına karar verilmişti. Akabinde yapılan itirazlar sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından DKP'nin aktif bir parti olduğu ve seçimlere katılım göstermesi gerektiğine hükmedilmişti. Ayrıca, sosyal demokratların ve bazı sol çevrelerin "DKP'ye verilen oylar boşa gidecek oylardır" sözlerine kulak asılmaması gerektiğini söyleyen Köbele, her bir oyun DKP ve Almanya'da komünizm mücadelesi için çok değerli olduğundan söz etti.

DKP’nin Berlin’deki diğer adayları da seçimlere ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmalara ek olarak Trio Scho, Bersarins Erben ve The Pokes müzik grupları etkinlikte sahne alarak festivale renk kattı.