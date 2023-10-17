Alman futbol takımı Filistin'e destek veren futbolcunun sözleşmesini feshetti

Almanya Bundesliga’da Mainz 05 forması giyen Fas asıllı Hollandalı Anwar El Ghazi'nin, geçen pazar sosyal medya hesabından paylaşıp ardından sildiği ‘Filistin’e destek’ paylaşımı nedeniyle sözleşmesi feshedildi.

Mainz 05'ten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın "kulüp değerleriyle örtüşmemesi" ve "iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması" gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Almanya'nın yasak ve engelleri sürüyor

Almanya başta olmak üzere, "düşünce özgürlüğünün beşiği" diye kendini pazarlayan Avrupa, Ukrayna savaşından sonra "kültürel boykot" kapsamında Rus müzisyenlere ve kitaplara yasak getirmişti. Kıta ülkeleri, savaşın başlamasının ardından Filistin bayraklarını engellemeye başlamıştı.

Son olarak, Almanya'da Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonunca düzenlenecek ödül töreni savaş gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.