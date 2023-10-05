Alman bakan: AB, Türkiye’deki sığınmacıların bakımı için daha fazla mali destek vermeye hazır

Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sığınmacıların bakımı için daha fazla mali destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hessen eyaletinde Pazar günü yapılacak seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin Başbakan adayı olan Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser, Hürriyet’e verdiği özel demeçte "Bizim Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki bu sözleşmenin yenilenmesine, güncelleştirilmesine ihtiyacımız var" dedi.

Faeser "AB, Türkiye’deki sığınmacıların bakımı için daha fazla mali destek vermeye hazır. Son yıllarda Türkiye bu alanda çok büyük katkılarda bulundu. Türkiye’den sorumluluklarını bundan sonra da devam ettirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.