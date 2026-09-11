Allende’nin unutulmaz vedası: Sözlerim sadece işçilere, teslim olmayacağım!

Şili’de sosyalist Salvador Allende liderliğindeki halk iktidarı 1970 yılında iktidara geldiğinde başta ABD olmak üzere tüm düzen güçlerinin korkulu rüyası olmuştu. ABD’nin yanı başında bir ülke daha sosyalizm saflarına katılacak, düzen bir darbe daha alacaktı.

Bunu engellemek için ülke içindeki işbirlikçiler bizzat ABD eliyle donatıldı ve Allende’nin karşısında dikildi. Düzenden bütünüyle kopmak, düzenin tüm kurumlarını dağıtmak konusundaki tereddütler de bu saldırılar karşısında Şili halkını zayıf düşürdü.

Bu zayıflıktan ve tereddütten güç alan ABD liderliğindeki faşist cunta, 11 Eylül 1973’te kanlı bir darbe gerçekleştirdi.

Elde silahla direnen ve darbecilere teslim olmayan Allende, geride bıraktığı derslerle tarihimizde özel bir yer tutarak aramızdan ayrıldı.

Şimdi o son konuşmayı, Allende’nin darbenin ardından yaptığı son radyo konuşmasını bir kez daha soL okurlarının ilgisine sunuyoruz: