Alkollü sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti: Kaan Şahin'in davası görüldü

Çanakkale'de Necati Kaan Şahin, Ağustos ayında alkollü sürücü Mehmet Ali Şahin'in (24), motosikletine çarparak kaçmasıyla yaşamını yitirmişti. Necati Kaan Şahin kaza öncesi üniversite sınavına girmişti.

Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan Mehmet Ali Şahin, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Ali Şahin tutuklandı.

Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

Sınavda 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığı açıklanmıştı.

Sanık tutuklu yargılanacak

Bilirkişi raporunda şüpheli Mehmet Ali Şahin'in olay anında 1,33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Kaan Şahin'e çarptığı tespit edilmişti.

Davanın bugün Biga'da görülen ikinci duruşmasında Mehmet Ali Şahin'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Heyet, sanığın bilirkişi raporuna itirazı üzerine raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz yıl Çağdaş Şenyüz adlı yüksek alkollü bir sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz’ün ailesi de Biga'da görülen mahkemesye desteğe gitti.

Mahkeme sonrası Necati Kaan Şahin'in ailesi ve Umut Gündüz’ün ailesi "Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet" sloganı attı.

Sonraki duruşma 26 Kasım'a ertelendi.