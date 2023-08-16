Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde açlık ücretleri

Bu tesislerdeki işçilerle aynı işi yapan Kalkavan Gemi Söküm Tesisi’ndeki işçiler ise daha yüksek yevmiyelerle çalışıyorlar ancak aynı tesiste aynı işi yapan işçilere dahi aynı ücretler ödenmiyor. Benzer bir durum Ege Gemi’de de mevcut. Dahası birçok tesiste gemi olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ücret pazarlığı dahi yok.

Bunlar olurken Şimşekler Gemi Söküm Tesisi’ndeki işçiler ise, iş yavaşlatmalarının ardından taleplerinin birçoğunun karşılanması sonucu tekrar iş başı yaptılar.

Yaşananlar üzerine Patronların Ensesindeyiz Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yayımladı:

"Gemi Söküm İşçisi Yine Boyun Eğmeyecek

AGS, Işıksan, Blade ve Ege Gemi Söküm Tesisleri’nde hakkını arayan işçi kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye tarihinin en ciddi yoksullaşmalarından birini yaşadığımız bu günlerde dahi karlarını çok büyük miktarlarda arttıran patronlar, işçilere açlığı reva görüyorlar. Hem de başka bir tesiste aynı işi yapan işçi kardeşlerimiz daha yüksek yevmiyeler alırken. Diğer tesislerde de durum bizler için farklı değil. Mücadele edildiğinde ise talep ettiğimiz birçok hakkı alabildiğimizi bir başka tesiste gördük. Çözüm buradadır, mücadelededir. Hepimizi teba olmaya zorlayanlara, ses çıkarmamaya ittirenlere inat, mücadele edecek ve haklarımızı alacağız."