Ali Topuz Gazete Duvar'dan ayrılma nedenini açıkladı

Gazete Duvar'ın genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Ali Topuz, istifa gerekçesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır. Kendisine bu macerayı mümkün kıldığı için teşekkür etmeliyim, fakat editoryal bağımsızlığın ne anlama geldiği konusundaki bıktırıcı tartışmalar taşınamaz bir yorgunluk üretti" diyen Topuz, "Her patron istediği gibi gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım. Gazeteciliğin sadece haber yapmakla olup bitmediği, parayı verenin düdüğü çaldığı bir meslek olmadığı konusundaki anlayışım hiç değişmedi" ifadesini kullandı.