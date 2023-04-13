Ali Tatar’ın abisinden Sadullah Ergin yanıtı: Tükürüğün ağzında sakla, 'tu' diyecek zaman değil

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Ahmet Tatar, “Söylenecek, konuşulacak çok şey var. Ama yani önümüzde öyle bir baraj var ki. Bu barajı geçmeden, kendi aramızda ettiğimiz kavganın, tartışmanın anlamı yok” dedi.

Sadullah Ergin’in başka yerden de aday gösterilebileceğini ifade eden Tatar, CHP’ye eleştirilerde bulundu; “Ankara halkı büyük resmi görecektir. Bağrına taş basarak halk gerekeni yapar. İçimizde böyle bir yara var. Bağrımıza taş basmayabilirdik. Ne gerek vardı buna?” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Söylenecek, konuşulacak çok şey var. Ama yani önümüzde öyle bir baraj var ki. Bu barajı geçmeden, kendi aramızda ettiğimiz kavganın, tartışmanın anlamı yok. Havanda su dövmüş olacağız. Bu iktidar böyle devam ederse ne konuşacağız ki! Esasa bakalım diyorum.

'Bir irade, tespit eksikliği olduğu kesin CHP'de'

“Lanet olsun… Başımıza gelmeyen kalmadı. Pişmiş tavuğun başına gelenden daha fazla. Memleketin başına gelenin de haddi hesabı yok. Tepki gösterenler çok haklı. Bir irade, tespit eksikliği olduğu kesin CHP'de. Anadolu'nun herhangi bir yerinde, muhafazakâr bir bölgede hatta birinci sıradan aday gösterilseydi bu kadar gündem olmazdı. Sen bu hassasiyeti görmek ve göstermek zorundasın. Yetkili yerlerde oturanlar bunu görmeli.

'Başka yerden aday gösterseydin'

“Hem hassasiyeti düşüneceksin hem de parti yararını… Ortağınla da samimi bir ilişkin varsa ortağını da samimi olarak düşünmek zorundasın. Ortağının üzerine de tepki büyüyor. Ne yapalım? Bu dönem herkes yan yana durmalı ve bunu herkes kabul etti. Altılı Masa'da her şey kabul edilmişti ama bu olmadı. ‘Arkadaş bu ismi de başka bir yerde aday gösterelim' diyemez misin bunu? Anlayışla da karşılardı DEVA Partisi de.

'Bağrına taş basarak halk gerekeni yapar'

“Bugün her şey normal olsa öz eleştiri de olur, ağır eleştiriler normal olur. Ama yaşananlar normal değil. Biz bugün Sadullah Ergin'i konuşuyoruz. Bir ay var seçime ve bir ay içinde ne olacağını bilmiyoruz. Belki de çok gerilere düşecek gündem maddesi olabilir. Biz Ankaralıların geçmişe ilişkin acı deneyimleri de var. 20 sene Melih Gökçek gibi bir başkanla yaşadık. Gönderemedik o zamanlar ve ‘artık yeter denildi', birleşti herkes. Ankara halkı büyük resmi görecektir. Bağrına taş basarak halk gerekeni yapar. İçimizde böyle bir yara var. Bağrımıza taş basmayabilirdik. Ne gerek vardı buna?”