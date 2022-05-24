Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: İnşallah Allah senin gibileri basından temizler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk oldu.

Programda Rasim Ozan Kütahyalı'yla tartışma yaşayan Koç, Sinan Engin'in "TFF Başkanı'nı kim belirliyor?" sorusuna "Cevabını bildiğiniz soruyu neden bana soruyorsunuz" yanıtını verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Bence Cumhurbaşkanımız belirlemiyor" dedi. Koç bu sözlere yanıt olarak, "Her şeyi Cumhurbaşkanımıza yazıyorlar, Beyefendi böyle istiyor diye ortada gezen çok adam var. Kim yalan söylüyor, bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanımıza zarar veriliyor” ifadesini kullandı.

Koç, İmamoğlu'nun tweetine ilişkin de konuşarak "Sayın İmamoğlu bir tweet attı. Fenerbahçe'yle alakası olmayan, ailemi karıştıran... Sayın İmamoğlu'yla konuştuk. İş tatlıya bağlandı" dedi.

Kütahyalı'yla tartışma

Programın yorumcularından olan Rasim Ozan Kütahyalı'yla tartışan Ali Koç, "Karşımdaki zat (Rasim Ozan Kütahyalı), o zaman cemaat deniyordu, FETÖ'nun destekçilerinden. Bunlar senin alnından çıkmayacak. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Yücelteceksin... Ergenekon, Balyoz... Hepsinde vardın" dedi.

Kütahyalı'ya "Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizlerler" diyen Koç, "Programdan memnun kaldınız mı" sorusuna ise, "Benim ailemin adını zikreden kadar... Bu bitmedi, dışarıda da konuşacağız" yanıtını verdi.