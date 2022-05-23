Fatih Erbakan ikinci turda Erdoğan'ı desteklemekten vazgeçtiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını, ikinci tura kalamazlar ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu" dedi.
Haber Global'de yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programına katılan Erbakan, Aydın'ın "Rakibi kim olursa olsun ikinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: