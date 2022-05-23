Fatih Erbakan ikinci turda Erdoğan'ı desteklemekten vazgeçtiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını, ikinci tura kalamazlar ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu" dedi.

Haber Global'de yayınlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" programına katılan Erbakan, Aydın'ın "Rakibi kim olursa olsun ikinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya'da, bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu.

'Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız'

Biz de öyle bir noktaya geldik ki, söyleyeceğimiz öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi haline bırakıp belki de hiçbirine oy vermeyeceğiz deme noktasına geldik. Bu çok önemli bir şey. Yani AK Parti'nin oylarındaki erimeyi, Tayyip Bey'in de şahsi cumhurbaşkanlığı noktasındaki oylarının erimesini gösteren bir şey. Hele hele Konya'da bunun olması... 5 sene önce olsa hiç böyle bir şey beklemezsiniz.

Şu anda 'Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey de kalsa, yine de Tayyip beye vermeyelim, biz ikisine de vermeyelim' deme noktasına insanlar gelmişler. Bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk. Öyle bir yol izleme daha hayırlı gibi görünüyor.

Ancak asıl söylenmesi gereken inşallah ikinci tura da biz kalırız ve kendimize oy vermiş oluruz. En güzeli bu, onun için gayret ediyoruz."