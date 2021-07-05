Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile tartışma yaşayan Sözcü muhabiri işten çıkarıldı

Sözcü gazetesi Edin Dzeko transferi haberi nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve medya patronu Acun Ilıcalı ile polemik yaşayan muhabiri Sercan Hamzaoğlu'yu işten çıkardı.

Hamzaoğlu işten çıkarıldığını Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"Değerli okuyucularım, Herkesin malumu olan (organize) gelişmeler üzerine 'PATRON' kararı ile yıllarca emek verdiğim kurumum tarafından bugün işime son verildi. Sözcü Gazetesi çatısında çalışan ve bana desteklerini esirgemeyen tüm emekçi gazeteci meslektaşlarıma teşekkür ederim..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko transferi haberini yapan Hamzaoğlu için “O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Hamzaoğlu Ali Koç’a yanıt verirken Acun Ilıcalı da tartışmaya girerek "Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim" ifadesini kullanmıştı.

Hamzaoğlu ise Acun Ilıcalı'ya yanıtında "Acun, sen benim muhattabım değilsin? Tek ricam var, gece 12’de Samandıraya gidip takımın dikkatini dağıtma. İstersen devamını da açıklayabilirim. Başkan da senin yüzünden herkese fırça atmak zorunda kalmasın. Beni sindirebileceğini düşünme başkalarıyla karıştırma" demişti.