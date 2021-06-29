Acun Ilıcalı ile Sözcü muhabiri arasında tartışma: Beni başkalarıyla karıştırma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir haber nedeniyle tepki gösterdiği Sözcü gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bu kez Acun Ilıcalı tarafından hedef alındı.

"Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim" diyen Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir yanıt veren Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Tek ricam var, gece 12’de Samandıraya gidip takımın dikkatini dağıtma'

"Haberimin ne kadar doğru olduğu 1 Haziran'da ortaya çıktı. Benim haberim yalan olsaydı sen değil, kulüp yalanlardı. Hasan Kartal'ın Ankara'daki restaurantındaki konuşmaları biraz düşünürsen sen de hatırlarsın.

Ortağın Serkan Bey, gazeteci arkadaşım vasıtasıyla bu sürecin tatlıya bağlanmasını ve uzatılmamasını rica etti. Ben de kabul ettim.

Ben "kavga ettiniz"diye haber yapmadım. Diyaloğu yazdım. Haber Belözoğlu üzerineydi, doğru da çıktı."Kavga" kısmını sen uydurdun…

Acun, sen benim muhattabım değilsin? Tek ricam var, gece 12’de Samandıraya gidip takımın dikkatini dağıtma. İstersen devamını da açıklayabilirim. Başkan da senin yüzünden herkese fırça atmak zorunda kalmasın.

Beni sindirebileceğini düşünme başkalarıyla karıştırma.