Ali Koç bir günde hem Özel’i hem Bahçeli’yi ziyaret etti

Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin sahaya giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İlk olarak CHP Genel Merkezi’ne giden ve burada Özgür Özel ile görüşen Ali Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Özel’e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı. Görüşmenin ardından Özgür Özel de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyelerini Genel Merkezimizde ağırladık. pic.twitter.com/jJkqtXch7H — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 19, 2024

Bahçeli aracına kadar eşlik etti

Ali Koç, Özgür Özel'in ardından Devlet Bahçeli ile görüşmek için MHP Genel Merkezi'ne gitti.

Koç'u, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Bahçeli, Koç'a aracına kadar eşlik etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyelerini Genel Merkezimizde ağırladık. pic.twitter.com/jJkqtXch7H — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 19, 2024

Ali Koç'un ittirilerek yere düşürülmesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve Türkgün başyazarı Yıldıray Çiçek'ten de açıklama gelmiş ve Çiçek Koç'a destek vermişti.

"Allah göstermesin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a saha içinde daha farklı bir şiddet uygulanıp, çok üzücü sonuçlarla karşılaşsaydık bunun altından toplum olarak nasıl kalkacaktık?" diyen Yıldıray Çiçek, "Bugün, Ali Koç’un yaşadıklarını yarın bir başka Spor Kulübü Başkanı da yaşayabilir. O yüzden, sağduyu zeminini kimsenin terk etmemesi gerekiyor. Sağduyu terk edilirse, toplumdaki şiddet ve öfke sarmalı stadyumların tamamını sarar, oradan sokaklara sıçrar. Bunun acı faturası da zaten çok çeşitli dertleri olan Türk milletine çıkar" diye yazdı.

Ali Koç korumalarıyla sahaya inmiş, ittirilerek yere düşmüştü

Futbolda geçtiğimiz hafta başlayan yeni sezon da olaylı devam ediyor. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe'nin İzmir'de Göztepe'ye konuk olduğu maçın devre arasında sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, korumalarıyla sahaya indi.

Fenerbahçe'nin ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçın devre arasında, saha kenarına inerek deplasman tribününün yanına giden Ali Koç'a ev sahibi tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Koç'un, deplasman tribününe giremeyen Fenerbahçeli taraftarlara destek için sahaya girdiği öne sürüldü.

İkinci yarı başladıktan sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

Göztepe Başkanı: Her türlü hakkımızı koruyacağız

Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak" ifadelerini kullandı.

Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını kaydeden Sepil, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Fenerbahçe: Suç duyurusunda bulunduk, süreci takip edeceğiz

Yaşananlara ilişkin Fenerbahçe Kulübü’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, maçın devre arasında; stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarların yaşadığı mağduriyetin çözümü için kulüp yöneticilerinin dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Koç ve kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan'ın da taraftarların olduğu tribüne gittiği ve yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Devamında, taraftarın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Koç'un ve Kızılhan'ın yerlerine gitmek üzere olduğu ifade edilen açıklamada, "Hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur” denildi.

Galatasaray maçında da sahaya inmiş, arbede çıkmıştı

Ali Koç, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta da sahaya girmişti.

Maçı stadda değil, başka bir yerde televizyondan izlediği öğrenilen Ali Koç, maç bitiminin ardından stada gelmiş, takımı ve teknik heyeti arkasına alıp sahaya çıkmıştı. Galibiyet pozu vermek için stadda Fenerbahçe bayrağı açılmıştı.

Buna müdahale etmek için bayrağa doğru hamle yapan Galatasaray'ın stat görevlisini, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu ve yardımcısı Emre Kartal’ın da aralarında olduğu kalabalık bir grup darp etmişti. Polis olaya güçlükle müdahale etmişti.

Hemen sonrasında yine Ali Koç önde, yöneticiler arkada Fenerbahçe yönetimi sahayı terk etmek üzereyken Galatasaraylı bir yönetici, Ali Koç'un üstüne yürümüştü. Ali Koç, yöneticiyi "buradan çıkmazsan dayak yersin" diye tehdit etmişti. Bu sırada Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Galatasaraylı yöneticiye küfür edince Koç, Baki'nin boğazına sarılıp "Sus dedim sana" diye bağırmıştı. Görüntüler Baki'nin "bu kadar adamın içinde bana mı patlıyorsun başkan?" sorusuyla sona ermişti.