DİSK, KESK, TMMOB, EBTO ve ALİKEV'in düzenlediği 2023 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 3 Haziran'da sahiplerini bulacak. TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yahya Kaya, "Onuncu yılında ‘Yaşam Ödülleri’mizde en çok da yaşam hakkımıza sahip çıkılması, sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşama hakkımızın bir kez daha vurgulanması ihtiyacının farkındayız. Düzenleme komitemiz ödüllerimizi de bu acil ve en insani gündem üzerinden vermeyi uygun gördü" açıklamasında bulundu.

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yahya Kaya, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri hakkında bugün açıklama yaptı. DİSK, KESK, TMMOB, EBTO ve ALİKEV'in düzenlediği 2023 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 3 Haziran saat 16:00'da Ali İsmail Korkmaz’ın öldürüldüğü Sanayi Sokak'ta yapılacak anmanın ardından saat 17:00'de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

'Pusu kurularak darp edildi'

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri hakkında açıklama yapan Yahya Kaya şunları söyledi:

"Kentlerimize, doğamıza, özgürlüğümüze ve yaşamımıza sahip çıkıyoruz diyerek milyonların sokaklara çıktığı Gezi’nin, o sıcak haziranın üzerinden on yıl geçti. Ali İsmail Korkmaz da bu kentin sokaklarında aynı özlemleri dile geçiren on binlerden biriydi. 2 Haziran gecesi bir sokak arasında pusu kurularak darp edildi, günlerce yaşama tutunmaya çalıştı. Ne yazık ki 10 Temmuz 2013 günü aramızdan ayrıldı. Ali İsmail, daha 19 yaşında, düşlerindeki özgür dünya için kısa yaşamına öylesine anlamlı etkinlikler sığdırmıştı ki. Birçoğumuz bunu, onu kaybettikten sonra öğrendik."

Ödüle layık görülenler açıklandı

Ödüle layık görülenlere ilişkin konuşan Kaya şunları kaydetti:

"Depremin olduğu günden itibaren topluma karşı sorumluluğunu unutmayan ve deprem bölgesindeki yurttaşların sorunlarını sürekli gündemde tutan gazetecilik anlayışı sebebiyle gazeteci Ferit Demir. Depremin ilk günlerinde enkaz altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığında, maden işçilerinin bölgeye gitme ve çalışmalara başlama çabaları halkımızın takdiri ile karşılanmıştır. Bu çabalarıyla enkaz altındaki yüzlerce yurttaşımıza ulaşan Türkiye Taşkömürü işletmelerinden maden işçileri. 6 Şubat depreminde ‘Halkları Yalnız Halklar Kurtarır’ diyerek gönüllü olarak Hatay’a gelip arama kurtarma faaliyetlerine katılan ‘Yunanistan T-34 İşçi Grubu’ 2023 Yılı Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödüllerine layık görülmüştür.

'Kaybettiklerimizi unutmuyacağız'

Ödül törenimiz 3 Haziran 2023 günü saat 16.00’da Sanayi Sokak’ta gerçekleştirilecek anmanın ardından saat 17.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin de katılımıyla gerçekleştirilecektir. Kaybettiklerimizi unutmayacağız. Yaşama, Kentlerimize ve Geleceğimize sahip çıkacağız diyen tüm Eskişehir halkını bekliyoruz.” (ANKA)