Ali Erbaş'ın kızından döviz paylaşımı: 'Fasulyecim, Euro 30 TL maalesef'

Yoksulluk ve açlığa karşı vatandaşlara sabır çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan çocuklarının fotoğrafını paylaşan Erbaş, bir çocuğu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti”, diğeri için "bu kız 13 ülke gezdi" derken, küçük çocuğu için ise “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.” ifadesini kullandı.