Ali Erbaş kendisini savunmak için örnek gösterdiği yazıda ne demişti?

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın bir kitabında "günaydın" denilmesini cahiliye dönemi adetine benzetmesi tepki çekmişti.
Bugün konuya ilişkin Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a bir yanıt gönderen Erbaş, "Günaydın demek cahiliye adetidir" gibi bir sözünün asla olmadığını söylemiş, 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığı bir yazıyı da örnek göstermişti.
Erbaş'ın söz konusu yazısında kullandığı ifadeler, Ahmet Hakan'a gönderdiği açıklamanın aksine, tersi bir ifadeyi barındırıyor.
İşte Erbaş'ın o yazısından bir bölüm,: