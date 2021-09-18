Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'günaydın' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kamu kaynaklarıyla kitap bastırdığı, kitapta "günaydın" gibi hitapların cahiliye dönemi adeti olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a bir açıklama yollayan Erbaş, "ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum" dedi.

Erbaş'ın Hakan'a gönderdiği açıklama şöyle:

"2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı ‘Aranızda Selamı Yayınız’ idi.

Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim.

Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim.

Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır.

Ekte köşe yazımı gönderiyorum.

Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum.

6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır."