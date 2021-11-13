Ali Erbaş: Diyanet mensupları olarak topluma rehberlik eden hizmetkârlarız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya Korkuteli ilçesinde, Alaaddin Şehzade Korkut Camii ve Kuran Kursu, Karşıyaka Şehitler Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi, Uzunoluk Mustafa-Naciye Gencer Camii ve Varsak Yaylası Kuba Camii açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş törende, Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkârlar olduklarını söyledi. Törende konuşan Erbaş, 'mekanların en hayırlısının' cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.

Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Erbaş, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da "ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını" iddia etti.