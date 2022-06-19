Ali Babacan'dan EGM çağrısı: Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir emniyet amiri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklaması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Babacan, Erdoğan’a hitaben, “Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir” dedi.

Polisin Ankara'daki bir Afrika mutfağı lokantasına müdahale etmesine tepki gösteren vekile bir polis amiri "Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlâksız, lan adam gibi konuş" demişti. EGM'yse yaptığı açıklamada söz konusu polisi uyardıklarını, ancak vekil hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetmişti.

Ali Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Babacan, EGM ve Yeneroğlu’nun açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında, Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir.”