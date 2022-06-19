EGM, restorana müdahalenin arkasında ırkçılık yattığı ifadesine karşı suç duyurusunda bulunacak

Ankara'nın Kızılay ilçesinde bulunan Afrika mutfağı restoranına dönük polis müdahalesine dair Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada müdahalenin "ırkçılıkla ilgili olmadığı" iddia edilirken, bu yöndeki ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı söylendi.

Ayrıca bir polis amirinin 'ahlaksız' dediği DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı eklendi.

Ortada bir "oyun" olduğunu iddia eden EGM, "Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir" dedi.

EGM'nin açıklamasında şu ifadeler geçti:

"Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen 'Tenimden dolayı böyle davranıyorlar.' iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır."

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı'na uzun zamandır sistematik şekilde saldırıldığı" iddia edilerek "Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir" denildi.

Vekile suç duyurusu, hakaret eden polise uyarı

Öte yandan Yeneroğlu'na da suç duyurusunda bulunacağıını açıklayan EGM, milletvekiliyle tartışan polise "uyarıda bulunulduğunu" söyledi.

Emniyet'in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekili ile ilgili düşmanca sözler kullanıp açıkça hedef gösterebiliyorsa bu ülkede kimsenin can güvenliği kalmamıştır. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü derhal istifa etmelidir!"

Polisin Somalilere ait bir lokantaya saldırması sırasında “Hukuksuz talimatlar uygulamayacaksınız, ırkçılık yapamazsınız” diyen Yeneroğlu’na polis “Ahlaksız sensin lan, lan sus, senin gibi tiplere ne olacağı belli. Adam gibi konuş” şeklinde karşılık vermişti.