Aleyna Ağgül'ün ölümünde şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde yaşayan Aleyna Ağgül ailesiyle kaldığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlamıştı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aleyna'nın ölümümünün ardından "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve serbest bırakılan şüpheli Göktürk Argın, serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise "intihara teşvik" suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.