Aleyna Ağgül'ün şüpheli ölümü: Gözaltına alınan baba oğul serbest

Iğdır’da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı not bırakıp yaşamına son verdiği iddia edildi.

Gökhan Argın'ın, Aleyna’nın arkadaşı Göktürk Argın'ın arkadaşının babası olduğu belirlendi. Öte yandan Gökhan Argın'ın Aleyna Ağgül'e fotoğraflarla şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağgül'ün ailesi baba-oğulun serbest kalmasına tepki gösterdi.

DHA'ya konuşan baba Kemal Ağgül ise kızının intihar izlenimi verilerek öldürüldüğünü söyledi. "Bu intihar değil, çocuğuma komplo kurdular" diyen Ağgül "Kızımın düştüğünün söylendiği yer amcamların apartmanı. Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp oraya bıraktılar" ifadesini kullandı.

Baba Ağgül ayrıca Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın'a "Bu iş tamam" diyerek mesaj attığını da iddia etti.

Soruşturma kapsamında adli tıp kurumundan çıkacak rapor bekleniyor.