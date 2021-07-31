Alevlerin arasında kalan iki yangın işçisi hayatını kaybetti

Manavgat'ta yangına müdahale ekibinde yer alan arazözde görevli iki işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale ekibinde yer alan arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı.

Edinilen bilgiye göre iki işçi yaralı olarak kurtarılırken iki işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

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