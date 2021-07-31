Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale ekibinde yer alan arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı.
Edinilen bilgiye göre iki işçi yaralı olarak kurtarılırken iki işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Alevlerin arasında kalan iki yangın işçisi hayatını kaybetti
Manavgat'ta yangına müdahale ekibinde yer alan arazözde görevli iki işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale ekibinde yer alan arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı.
Edinilen bilgiye göre iki işçi yaralı olarak kurtarılırken iki işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.