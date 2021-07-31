Alevlerin arasında kalan iki yangın işçisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale ekibinde yer alan arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı.

Edinilen bilgiye göre iki işçi yaralı olarak kurtarılırken iki işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.