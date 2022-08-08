Aleviler Erdoğan'ın cemevi ziyareti öncesi soL'a konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da bir cemevini ziyaret etmesi beklenirken, soL'a konuşan Alevi dernekleri temsilcileri ziyaretin masum olmadığı görüşünde.

Pir Sultan Alevi Kültür Derneği Mamak Başkanı Fadime Türkyılmaz soL'a yaptığı açıklamada son saldırıların ardından bu ziyaretin, asimilasyon çabasının devamı olduğunu görüşünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Hükümet 81 il valiliği ve kaymakamlıklarına bir genelge gönderdi. Dedi ki 'Muharrem Orucu boyunca cemevlerini ziyaret edin, hükümet erkanı dahil olmak üzere Hacı Bektaş etkinliklerine katılın.'

'Bu asimilasyonun devamı'

Bunun paralelinde bir baktık Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Cemevi'ne saldırı oldu, DAD'a saldırı oldu, Gökçebel Köyderneği'ne saldırı oldu. Bunun üzerine cemevlerinin kapısına polis dikmeye başladılar, 'bakın siz sahipsiz değilsiniz, sahibiniz biziz' mantığıyla. Cumhurbaşkanı'nın gideceği Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki arkadaşlara da söyledik, 'kimseyi almayın içeri' diye. Çünkü bu asimilasyonun, üzerimizdeki baskının devamı.

Bu 'Alevi Açılımı' adı altında bir asimilasyon çalışmasının uzantısı. Hükümetin bir politika değişimi yok.

Geçmişte ne Osmanlı'da Şehülislam'ın yayınladığı fetvaları unuttuk, ne üzerimize atılan iftiraları unuttuk, ne de katledilen canlarımızı unuttuk. Daha yeni Sivas'ta 33 canımız katledildi. Biz ne Gezi'yi unuttuk, ne Gazi'yi, ne de Maraşı unuttuk. Balık hafızalı insanlar değiliz."

'Ziyaret samimi değil'

Demokratik Alevi Dernekleri Ana Fatma Cemevi'nden Mustafa Karabudak, Erdoğan'ın ziyaretinin yaklaşan seçimlerle ilgili olduğu görüşünü dile getirirken, "Alevilerle ilgili nefret dili kullanan siyasetler seçim takviminde böyle adımlar atar buna şaşırmıyoruz. Ancak buna eşlik eden Alevilerin doğru yapmadığını düşünüyoruz." dedi.

Karabudak şöyle devam etti:

"Bir hafta önce cemevleri saldırıya uğramışken iktidardan ne bir sahiplenme adımı geldi, ne de bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Üstelik saldırganlara 'mala zarar vermekten' dava açıldı, ancak bu eş zamanlı düzenlenen bir terör saldırısıdır. Bunun arkasında kimler vardır samimi olarak ortaya çıkartılmalıdır."

Erdoğan'ın bu durumda bir dergâhı ziyaretinin samimi olmadığını söyleyen Karabudak, cemevlerine yasal statü verilmesinin, zorunlu din derslerinin kaldırılmasının ve Alevilerin eşit yurttaşlık talebinin yerine getirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.