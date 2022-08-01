Cemevi saldırganı: Saldırıyı yapmamı ilahi bir güç söyledi

Ankara’da Şah-ı Merdan Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne geçtiğimiz gün (30 Temmuz) eş zamanlı saldırı düzenlendi. Asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. Saldırıyı azmettirenler ise hala bulunamadı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Gözaltı süresi uzatılan Ahmet Ozan K.’nın, saldırıdan sonra Eskişehir’de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi. İzmir’de oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Ozan K.’nın, Ankara’ya kendisine ait araçla geldiği, 45 dakikada üç ayrı noktaya saldırdığı öğrenildi.

'İçimden gelen bir emir ile yaptım'

TEM’de sorgulanan Ahmet Ozan K.’nın ise ilk ifadesinde, “İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım” dediği öğrenildi.

Ailesi kayıp başvurusu yapmış

İzmir’de oturan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ailesinin polise, “Çocuklarından haber alamadıkları, başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini” söylediği öğrenildi.