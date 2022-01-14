Alevi Vakıfları Federasyonu'ndan AKP’li Muhammet Kaynar hakkında suç duyurusu

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Alevilere hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘nefret’ suçlarından dava açılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.

AKP'li İBB Meclisi üyesi Muhammet Kaynar hakkındaki suç duyurusunu, AVF adına Başkan Haydar Baki Doğan ve Genel Sekreter Yavuz Olağan yaptı.

Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dilekçede, "AKP'li İBB Meclisi üyesi Muhammet Kaynar, 10 Ocak 2022 tarihinde, Alevi-Bektaşi yurttaşlarımızı ayrımcılığa maruz bırakan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma, ülkenin yurttaşları olan Alevi-Bektaşi yurttaşları derinden yaralamıştır” denildi.

Dilekçede, AKP'li Muhammet Kaynar'ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama’ ve ‘nefret’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

AVF Başkanı Doğan ve Genel Sekreteri Olağan, suç duyurusunun ardından Kartal Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Vakıf Başkanı Haydar Baki Doğan, şunları ifade etti:

‘Alevi toplumunun hassasiyetini kaşımak istemiyoruz’

"Gün geçmiyor ki Aleviler hakkında gerek görsel medyada gerek yazılı medyada aşağılama, hakaret ve her türlü hakir görülme olayı yer almasın. Bu olay, özellikle son 2-3 ayı baz alırsak Hayrettin Karaman’la başlayan, daha sonra Hüseyin Besli ile devam eden ve en son AKP İBB Meclis üyesi ve AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’in sözleriyle tekrar gündeme geldi. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz; biz, kesinlikle Alevi kurumları olarak Alevi toplumunun hassasiyetini kaşımak istemiyoruz.".

‘Bulunulan koşulları göze alırsak ciddi bir patlama olabilir’

"Burada, gördüğünüz gibi sadece Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı ve Genel Sekreteri Yavuz Olağan olarak iki kişi basın açıklamasında bulunuyoruz. Biz, aslında bu basın açıklamasını kitlesel anlamda 10 binlerle, 20 binlerle yapma imkânımız olduğu halde kesinlikle toplumu sokağa dökme gibi bir eğilim içerisinde değiliz. Ama Alevi toplumunun bu yarası kaşınıldığı zaman, aslında şu anda ülkemizin içinde bulunduğu koşulları göze alırsak ciddi bir patlamaya yol açabilir".

‘Alevilere yapılan bu saldırılar ne zaman kesilecek?’

"Bu tür açıklamalarda bulunan kişilere şunları söylüyoruz: Her gün onlarca Alevi’den telefon alıyoruz, 'Artık yeter, Alevilere yapılan bu tarz saldırıların ardı arkası ne zaman kesilecek’ diye. Her gün aldığımız telefonlar karşısında biz, Alevi toplumuna, 'Bu kişiler tarafından yapılmak istenen oyunlara alet olmayın. Bunlar Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozma niyeti olan kişilerdir' diyoruz. Hükümet yetkililerine şunu söylemek istiyoruz: Bu tür gelişi güzel konuşan kişilere karşı yapılmış olan suç duyurularının da takipsizlikle sonuçlanıp en sonunda hiç olmamış gibi ödüllendirilmesini istemiyoruz. Gerekli takibin yapılmasını rica ediyoruz.” (ANKA)

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