Alevi yurttaşın duvarı işaretlendi: Valilikten ve CHP'li vekilden açıklama

Urfa’nın Harran ilçesinde öğretmenlik yapan S.A., kent sakinleri tarafından eşinin Alevi olduğu gerekçesiyle çeşitli zorbalıklara maruz kaldığını belirtti. Evi taşlanan, ateş yakılan ve duvarı işaretlenen öğretmen S.A. konuyu polise taşıdı.

Cumhuriyet’ten Deniz Ogan’ın haberine göre, bir buçuk yıldır Şanlıurfa’da öğretmenlik yapmakta olan S.A. ikamet ettiği konumda çeşitli zorbalık ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

CHP’de görevli bir kişinin eşi olduğu öğrenilen S.A’nın, eşi ve ailesi alevi olduğu için 10 ila 15 yaş aralığında bir grup çocuk tarafından ‘içkici, alkolcü’ denilerek evi taşlandı.

Atama sonucu burada görev yapan S.A., ikamet ettiği konumda tek yaşadığını dile getirirken, “27 Ekim tarihinde evimdeyken ‘Ateş yanıyor’ diye bir ses duydum. Dışarıya çıktığımda klima dış tahliye borusunun uç kısmından ateş yakıldığını gördüm. Çocuklar kaçtı ama içlerinden bir çocuğu çevreden bir kişi yakaladı. Emniyet’te benden amcasının özür dilemesiyle konuyu kapattık” dedi.

'Kasıtlı yapılıyor'

27 Kasım tarihinde ise evinin duvarına kırmızı sprey boya ile cami ve içerisinde simgeler bulunan işaretler çizildiğini gören S.A., olayların kasıtlı bir şekilde işlendiğini düşünerek CHP’li eşinin ve ailesinin alevi olduğu için yapıldığını ifade etti.

İşaretleme hakkında, “Çevrede oturan kişilerin bana kasıtlı olarak bunu yaptığını düşündüm” dedi.

Duvarına işareti çizen kişilerin bulunması için polise giderek şikayette bulunan S.A., olayların peş peşe gelmesinden dolayı korktuğunu dile getirdi.

CHP'li vekilden açıklama

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Harran'da yaşanan ve basında da yer alan şiddetle kınadığımız olayı CHP Şanlıurfa İl Başkanlığımız ve Harran İlçe Başkanlığımızla birlikte dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bununla birlikte ilgili makamlarla da temaslarımız devam ediyor. Biz hiçbir öğretmenimizin görev yaptığı il ya da ilçede sorun yaşamasını istemeyiz. Kıymetli öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız ve gerekenin yapılması içinde an be an takipte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama

Valilikten, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ateş Yakıp Duvarını İşaretlediler" başlıklı haber üzerine açıklama yapıldı.

Harran ilçesinde öğretmenlik yapan S.A'nın 27 Ekim’de Harran Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuruda evinin dış duvarına birtakım işaretler çizildiğini ifade ederek şikayette bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile güvenlik güçlerince Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde herhangi bir tehdit unsurunun bulunmadığı kanaatine varan S.A. şikayetinden vazgeçmiştir."

Açıklamada, bu olaydan bir ay sonra S.A'nın yeniden şikayette bulunduğu aktarılarak, şöyle denildi:

"27 Kasım günü akşam saatlerinde, evinin duvarına kırmızı sprey boyayla şekiller çizildiğini ve eşinin Alevi olması sebebiyle bunun yapıldığını iddia ederek yeniden şikayetçi olan S.A'nın ikinci başvurusu üzerine aynı gün kapsamlı adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

Öte yandan, şikayete konu evin çevresinde yapılan incelemelerde, klima borusunda herhangi bir ateş veya yanık izine rastlanmadığı, söz konusu evin, çocukların sıklıkla oyun oynadığı merkezi bir yerde olduğu tespit edilmiştir. Tarih boyunca farklı kültür ve anlayışların barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığı, engin bir hoşgörü ikliminin hakim olduğu Şanlıurfa'da ve özelde Harran ilçemizde bugüne kadar bu türden rahatsızlık veren en küçük bir olay yaşanmamış olup, konu tüm yönleri ile titizlikle soruşturulmaktadır."