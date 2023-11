Alevi kurumlarından 10 Aralık mitingine çağrı: 'Nefes almak istiyoruz' diyen herkesi bekliyoruz

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Cem Vakfı, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu, ortak açıklama yaptı.

Alevi dernek ve kurum temsilcileri, 10 Aralık'ta Kadıköy'de gerçekleştirecekleri miting öncesi basın toplantısı düzenledi. Taksim Hill Otel'de, "Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye" şiarıyla gerçekleşecek miting öncesi gerçekleşen basın toplantısında, laik eğitim ve demokratik yaşamın önemine dikkat çekildi.

'AKP neredeyse tüm okulları imam hatipe çevirdi'

İstanbul Kadıköy’de 10 Aralık’ta ‘Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek mitinge ilişkin Taksim’de düzenlenen toplantıda konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, şunları söyledi:

“İnadına eşit yurttaşlık demek için, insanca yaşamdan yana olan her kesimi Kadıköy’deki mitinge bekliyoruz. 21 yıldır AKP iktidarı eğitim başta olmak üzere yeni politikalarla yaşamın her alanına müdahale ediyor. İnanç kimliklerinin yok sayıldığı ve tek tip bir dini eğitimin yaşamın her alanına girdiği bir süreçte laik ve bilimsel eğitimin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. AKP iktidarı tüm okulları neredeyse imam hatiplere çevirdi. Alevi kurumları ‘zorunlu din dersleri kaldırılsın’ derken seçmeli zorunlu din dersleri geldi. Anaokullarında dahi din dersi zorunlu hale geldi. Eğitimin tümü dini referanslarla veriliyor.”

'Bu ülkede nefes almak istiyorum'

Aslan, sözlerine şöyle devam etti: “Anayasaya Mahkemesi’nin kararını yok sayan bir iktidarla, yargı sistemiyle karşı karşıyayız. 1980 Askeri Darbesi sonrasında yapılan darbe anayasasını dahi arar olduk. İnsanların siyasette, yaşamda kurduğu her söz sonrasında ‘başıma ne gelecek’ diye düşünüyor. Bizler barış içerisinde eşit yurttaş olarak bu ülkede yaşamak istiyoruz. Birilerinin haddini aşarak eşit yurttaşlık söylemi ülkeyi böler diyor. Demokratik ve laik bir Türkiye istiyoruz. Bugün de bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hepimiz eşit yurttaş olarak bu topraklarda yaşamak istiyoruz. Anadilini kullanamayan Kürtlerle, yoksullarla, Aleviler olarak eşit yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız ve bu ülkede her birey gibi eşit haklara sahip olmak istiyoruz. İnadına eşit yurttaş demek için insanca yaşamdan yana olan her kesimi bekliyoruz. ‘Bu ülkede ben nefes almak istiyorum’ diyen herkesi mitingimize bekliyoruz.”