'Alay Komutanının aracı bir çocuğa çarpıp ölümüne neden oldu, kaçmaya çalışırken amcasını sürükledi'

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “Zafer Kutlamaları”ndan dönen ve içinde Erzurum 3. Ordu Komutanı’nın olduğu öne sürülen 25 SH 249 plakalı araç, ağaçtan düşen elmaları toplayan 10 yaşındaki Eyüp Kırtay’a çarparak ölümüne neden oldu.

Halkların Demokratik Partisi Bitlis İl Eş Başkanı Rumet Dursun, olaya ilişkin yaptığı paylaşımda "Şovunuz Batsın Ulan Zulmünüzde boğulun… Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Malazgirt etkinlikleri kapsamında Ahlat İlçemizde, Erzurum 3. Ordu alay komutanın aracı aşırı hız sebebi ile Belediye meclisi Üyemizin torunu Eyüp Kırtay’ı Öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan aracı durdurmak isteyen amcası aracın kaputuna tutundu. Buna rağmen durmayan araç kilometrelerce amcasını sürükledi" dedi.

Olaya ilişkin henüz ilgili resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi.