Alanya'daki yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın bugün söndürüldü.

Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edilmiş, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.