Alanya'da Polonyalı kadın turist otel odasında ölü bulundu

Alanya'da tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist Malgorzata Bogumila Olejniczak, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Haber Merkezi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 47 yaşındaki Polonyalı kadın turist, otel odasında ölü bulundu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Malgorzata Bogumila Olejniczak isimli turist, odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Olejniczak'In yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Olejniczak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Turistin kesin ölüm sebebinin, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

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