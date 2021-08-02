Alanya'da iki mahalle için tahliye kararı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Nebahat Şifa Öğrenci Yurdu ve Oba Kız Öğrenci Yurdunu hazırlattı. Vatandaşlar, belediye otobüsleri, TIR ve kamyonlarla riskli bölgeden uzaklaştı. Ayrıca, yangın bölgesindeki hayvanlar da belediye araçları ile güvenli alanlara taşınıyor.

Başkan Yücel, "Bütün gün hem havadan yangın uçakları, hem de arazinin elverişli olduğu alanlarda ekipler, yangını söndürmek için çalıştı. Gündüz kontrol altına alınan yangın akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Can kaybı yaşanmaması için hem insanlarımızı hem de bölgedeki tüm hayvanları belediye araçlarımızla güvenli bölgeye taşımak zorunda kaldık" dedi.

Başkan Yücel, 2 bin 500 nüfuslu Güzelbağ Mahallesi'nde yangının kontrol altına alındığını belirtirken, ilçede yangının etkili olduğu tek noktanın Susuz Yaylası olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "Güzelbağ ormanlık alanda etkili olan yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. Hava şartları nedeniyle kontrol altına alındı, söndürüldü dediğimiz yangınlar tekrar alevlenebiliyor. O yüzden konuşmak için erken" dedi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandı.