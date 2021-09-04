Alanya'da boya yapan işçilerin bulunduğu iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde dış cephesi boyanan bir sitenin 4'üncü katında boya için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

İskelenin halatının boşalmasıyla üzerinde çalışan işçilerden Y.K. (44) ve D.K. (23) sert zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 2 işçiyi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Y.K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı D.K.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor

Yetkili gözaltında

Y.K.'nin cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardın otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taşeron firma yetkilisi M.A. gözaltına alındı.