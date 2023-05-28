Alaattin Çakıcı'dan seçim mesajı: Oy verenler unutulmayacak

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı da açıklama yaptı.

Çakıcı, Cumhur İttifakı’na oy verenleri 'devletin ve milletin asla unutmayacağını' söyleyerek “Kamuoyuna saygılarımla. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi başta Cumhurbaşkanımıza, sayın MHP Genel Başkanıma, devletimize, Cumhur İttifakı’na, Türk ve İslam alemine, insanlığa bu seçim hayırlara vesile olur inşallah. Yurt içi ve yurt dışından Cumhur İttifakı’na oy verenleri devletimiz ve milletimiz asla unutmayacaktır” dedi.