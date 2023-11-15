Alaattin Çakıcı'dan HEDEP'li vekil Gergerlioğlu'na tehdit: 'Benim ilen yüzsüze gelin'

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, HEDEP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Çakıcı, paylaşımda HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” sözleriyle tehdit etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesi'ni hedef almış ve "Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir" demişti.

Bahçeli'ye 'Türkçe öğren de gel' demişti, yanıt Çakıcı'dan geldi: 'Benim ilen yüzsüze gelin'

Gergerlioğlu Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bahçeli'ye yanıt vermiş, "Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel! Sen önce Sinan Ateş'in katilinin niye Olcay Kılavuz'un evinde çıktığını, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yla niye hep pozlarının çıktığını açıkla! Ağzınızı toplayın" demişti.

Bu kez Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından Gergerlioğlu'nu hedef aldı ve tehdit etti. Çakıcı, "densiz herif aklını başına al sakın bir daha boyundan büyük laflar etme sen" ifadelerini kullandığı mesajında Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'de en iyi edebi Türkçeyi konuşanlardan biri" olduğunu savundu.

Çakıcı'nın mesajındaki cümle bozuklukları, imla ve noktalama işareti hatalarını düzeltmeden aynen aşağıda aktarıyoruz:

"14 kasımda meclisteki konuşmanın videosunu izledim insanlar devletin bekasına zarar vermediği sürece ülkenin bölünmez bütünlüğünü namusu kadar seven, iffeti kadar koruyan hangi etnik guruptan olursa olsun o Türk vatandaşıdır insanlar farklı siyasi düşünce içeresinde olabilir kantarın topuzunu kaçırmadan bölücülük yapmadığı sürece konuşma hakkına sahiptir. Ölçüler dahilinde o videoda sayın Genel başkanım Devlet BAHÇELİ'ye lafını bilmez kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benim de ismimi katarak mafta ile niye resim çektirdin Devlet başkanımız dahil tüm parti liderleri sokakta herkes ilen fotoğraf çektiriyor. Sokakta herkesle fotoğraf çektirmektedirler. Bu suç değildir sayın genel başkanıma Türkçe öğren diyor Türkiye'de en iyi edebi Türkçeyi konuşanlardan biridir haddini bil diyor densiz herif aklını başına al sakın bir daha boyundan büyük laflar etme sen ve senin gibilerde yüreği olmayan kandilin meclisteki kudurmuş çakalları yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin her yerine gidip geliyorum adamsanız benim ilen yüzsüze gelin konuşacak yüreğiniz var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul etmiş yüreğine sindirmiş tüm etnik gurup Türk vatandaşlarına selam olsun."