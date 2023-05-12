Aktif fay hattı üzerine adliye yapacaklar

Aydın Adliyesi'nin yeni hizmet binasının yapımı için ihale süreci geçtiğimiz gün tamamlandı. Haziran'da yapımına başlanması planlanan adliye inşaatının iki yıllık bir zamanda tamamlanması planlanıyor. Seçime 5 gün kala yapılan ikinci ihaleyi, 17 ay önce 136 milyon liralık ilk ihaleyi kazanıp yer tesliminden sonra artan maliyetleri gerekçe göstererek çekilen Diymar İnşaat bu defa 1 milyar 300 milyon lirayla kazandı.

Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yapılacak olan adliye binası için yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Görür, “Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?” dedi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün aktif fay hatları haritasına göre yeni binanın inşa edileceği Yeniköy Mahallesi’nde 4 adet aktif fay hattı bulunuyor.