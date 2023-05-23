Akşener'in 'yeni ordu' planı: Emekli general ve albaylar rapor hazırladı

Gazeteci Saygı Öztürk, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı konuşmayı, Sözcü'deki köşesine taşıdı. "İktidara gelmeleri halinde terör, Suriyeli sığınmacılar sorununun çözümünde en etkili yol olarak özel nitelikli Güney Ordu Komutanlığı'nın kurulması için her türlü planlama hazır olacak" diye yazan Öztürk, "Aralarında Ahmet Zeki Üçok, Orkun Özeller, Eyüp Şeker, Ali Demir, Cahit Armağan, Mehmet Kip'in de bulunduğu emekli general ve albaylar uzun süredir çalışıyor, değişik rütbelerdeki askerlerden de bu çalışmalar kapsamında görüş alıyordu. O çalışmalar tamamlandı ve Genel Başkan Meral Akşener'e hem özet, hem ayrıntılı bir rapor halinde sunuldu" ifadelerini kullandı.

Akşener'in "Milli Güvenlik konularında birlikte çalıştığımız emekli komutanlardan oluşan değerli bir ekibimiz var. Bu ekiple sınır güvenliği ve terörle mücadele konusunda bir çalışma yaptık” dediğini kaydeden Öztürk şunları yazdı: