Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklaması sorulan İmamoğlu'ndan açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" şeklindeki açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan değerlendirme geldi.

"Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben" diyen İmamoğlu, Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklamasına ilişkin "Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum" dedi.