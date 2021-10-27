Kılıçdaroğlu'nun adayına ilişkin ilginç iddia

Halktv'den Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partili olmayan bir aday belirlediğini, bu ismi Akşener ve Karamollaoğlu ile görüştürdüğünü öne sürmüştü.

Çapa, “Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim” demişti.

Yeni iddia: Özgür Demirtaş

Çapa’nın bu açıklamasının ardından Hürriyet gazetesinin AKP’ye yakın yazarlarından Abdulkadir Selvi, bir süredir kulislerde Özgür Demirtaş’ın adaylığının konuşulduğunu iddia etti. Selvi, Demirtaş’ın görüştüğü bazı isimlere Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair izlenim verdiğini de iddia etti.

Selvi, bu iddia sonrası ulaştığı Demirtaş’ın prensip kararı olarak siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğini aktardığını dile getirdi, adaylık sorusuna ise şaşırmadığını söyledi.