Kılıçdaroğlu adayını belirledi iddiası: 'Ben ciddi bir şok yaşadım...'

Halktv'den Emin Çapa, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin ilginç paylaşımlarda bulundu.
Meral Akşener'in “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti olarak Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın aday olması noktasında herhangi bir itirazımız olmaz" açıklamasına ilişkin sosyal medyadan yapılan "Meral Akşener ya seçimin çok yaklaştığını (bir şekilde) biliyor ya da hedefi erken açığa çıkarmaya sebep olarak bence hata yapıyor. Beyanı olumlu, ona itirazım yok" yorumuna yanıt veren Çapa, şu ifadeleri kullandı: