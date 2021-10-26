Kılıçdaroğlu adayını belirledi iddiası: 'Ben ciddi bir şok yaşadım...'

Halktv'den Emin Çapa, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin ilginç paylaşımlarda bulundu.

Meral Akşener'in “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti olarak Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın aday olması noktasında herhangi bir itirazımız olmaz" açıklamasına ilişkin sosyal medyadan yapılan "Meral Akşener ya seçimin çok yaklaştığını (bir şekilde) biliyor ya da hedefi erken açığa çıkarmaya sebep olarak bence hata yapıyor. Beyanı olumlu, ona itirazım yok" yorumuna yanıt veren Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında, "Sn Kılıçdaroğlu'nun bana ve Sn Karamollaoğlu'na görüşmeye gönderdiği adaya bir itirazım yok. Ama kamuoyu bunu ikinci Ekmelettin vakası olarak algılarsa diye hazırlık yapıyor, sorumluluğu Sn Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıyorum" diyor.

Aslında Meral Akşener, Sn Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, Sn İmamoğlu'nun "yetkisiz CB" olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.

İşte o yüzden Sn Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği "arkasında parti desteği olmayan" adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, "CB yardımcısı başbakan gibi yetki kullanabilir" diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?

Oradaki aday Sn İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için "bu adım tutar" denen bir aday var.

Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim."