Akşener’in Başdanışmanı Çömez: Bundan sonra kurulacak masaya eşit şartlarda oturacağız

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Bundan sonra kurulacak masaya eşit şartlarda oturacağız. Elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse 'Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım' diye yola çıkmasın, İyi Parti'nin parlamentoda da sahada da önemli bir gücü var. Bunu dikkate alarak masaya oturacaktır diğer partiler” ifadesini kullandı.

Sözcü yazarı Ruhat Mengü’nün sorularını yanıtlayan Çömez, “İyi Parti seçmeninin bir kesiminin Kılıçdaroğlu'na oy vermediği, bunda parti yönetiminin de rolü olduğu” iddiası hakkında şunları söyledi:

'Bazı İyi Partililer oy vermemiş olabilir'

“Biz kampanya sürecinde çok yoğun bir çalışma yaptık, Sayın Akşener 50'ye yakın miting yaptı ve her mitinginde Kemal Bey'e 'bizim adayımızdır' diyerek oy istedi, bizler her yerde sahada adım adım gezdik, kapı kapı dolaştık, insanlardan hem partimize milletvekilliği listesinde, hem de cumhurbaşkanlığında Kemal Bey'e oy istedik. Şüphesiz bazı İyi Partililer oy vermemiş olabilir, ancak bu tamamen partinin demokratik teamülündendir. Bireylerin özellikle özgür iradesinden kaynaklanmakta ama bunun asıl nedenini özellikle Masa'da son dönemde yaşanan süreçle ilintilendirmek lazım. Fakat her şeye rağmen hem Sayın Genel Başkan, hem biz İyi Parti tabanının Kemal Bey'e oy vermesi konusunda mücadele ettik.”

Akşener’in karşısına aday çıkacak mı?

Kurultayda Akşener’in karşısına bir başka aday çıkmasını beklemediğini ifade eden Çömez, “Başka bir aday da olması yarar mı, zarar mı sağlar partiye, bence yarar sağlar. Parti içinde farklı anlayışların kendini özgürce ifade edebilmesi, cesaretle ortaya çıkması demokratik kültürün olgunlaştığını da gösterir, bu bizim açımızdan kazanım da olur” dedi. Çömez, başka bir aday olursa da delegelerin büyük bir çoğunluğunun Akşener'i destekleyeceği tahmininde bulundu.

'CHP'li arkadaşlardan gelen eleştiriler hem tabanımızı, hem partimizi ciddi manada rahatsız ediyor'

İYİP-CHP ittifakının hukuki ve teknik olarak bittiğini ancak siyaseten devam ettiğini söyleyen Çömez, yerel seçimlerle ilgili şunları kaydetti:

“Belediye başkanlığıyla ilgili, bu birlikteliğin olup olmayacağı ve olacaksa nasıl şekilleneceği konusu önümüzdeki günlerin konusu. Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim; birçok CHP'li arkadaşımız televizyonlarda yaptıkları konuşmalarda seçimde yaşanan yenilginin faturasını İyi Parti'ye kesmeye çalışıyorlar, bu bizde büyük bir rahatsızlık oluşturuyor, bir kere bu gerçek değil. Aday çıkartmayarak sürecin önünü açmış bir İyi Parti var, bütün kadrolarıyla son ana kadar gece gündüz çalışmış bir İyi Parti var, bütün bunlara rağmen ‘Seçim sürecinde destek olmadılar’ şeklinde özellikle CHP'li arkadaşlardan gelen eleştiriler hem tabanımızı, hem partimizi ciddi manada rahatsız ediyor, bunun altını çizmek istiyorum. Tabii belediye başkan adaylığı süreci başladığında da umuyorum gereken hassasiyeti, özeni gösterirler.”

'HDP kendi adayını çıkarmış olsaydı Millet İttifakı için süreç daha başarılı olurdu'

Çömez, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının Millet İttifakı'na büyük zarar verdiğini yönündeki değerlendirmeler hakkında da, “HDP kendi adayını çıkarmış olsaydı süreç daha başarılı giderdi ve 6'lı Masa ilk turda bütün bu anlamsız iddialarla uğraşmak zorunda kalmazdı ve daha rasyonel bir seçim zemini yaşanırdı” dedi.

Çömez, “İyi Parti yerel seçimlere CHP ile birlikte girmezse daha az belediye başkanı çıkaracak değil midir” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Yerel seçimler, genel seçimlerin işaret fişeği, aynası olacaktır. O sebeple yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye başkanıyla devam etmek Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin bence en önemli sorumluluğudur.

Bunun bilinciyle hareket edeceğiz, fakat yine söylüyorum; masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse ‘Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım’ diye yola çıkmasın, İyi Parti'nin parlamentoda da, sahada da önemli bir gücü var, bunu dikkate alarak masaya oturacaktır diğer partiler. O bakımdan, bu birlikteliğin olup olmayacağı, olacaksa nasıl olacağı önümüzdeki günlerin konusudur ama tabii amacımız en fazla sayıda belediye başkanı almak ve en fazla oy oranıyla devam etmek.”