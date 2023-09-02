'Akşener'e tehdit e-postası' iddiasıyla gündeme gelen Hasan Cengiz'in CHP'de odası varmış

Gazeteci Levent Gültekin'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellememesi için İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e para verdiğini iddia ettiği Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, CHP Genel Merkezi'nde odası olduğu öğrenildi.

Gültekin, Akşener’e Altılı Masa’dan kalktığı 3 Mart’tan bir gün önce, “devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip” tarafından gönderildiği belirtilen bir e-postada, “Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” yazıldığını ileri sürmüştü.

Hasan Cengiz iddiayı yalanlarken, İYİP'den yapılan açıklamada buna benzer spam postaları olduğunu, ancak olayın ''bir başka genel başkanla ilgili'' olduğu öne sürülmüştü.

Tartışmalar devam ederken, gazeteci İsmail Saymaz, Hasan Cengiz'in CHP'de odası olduğunu, burada çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Saymaz, Twitter'dan şunları yazdı:

"Levent Gültekin’in gündeme getirdiği Avrasya Yerel Yönetimler Birliği adlı kerameti kendinden menkul kuruluşun Başkanı Hasan Cengiz’in CHP’nin üçüncü katında odası varmış. Bu odayı Perinaz Yaman da kullanıyormuş. Hasan Cengiz danışman bile olmadığı halde oda sahibi olmuş."